توزيع أدوية تكفى 3 شهور على أصحاب الأمراض المزمنة

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مستشفي أبو كبير المركزي ، ووحدة طب الأسرة بأبو ياسين التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير لمتابعة غلق العيادات الخارجية بمستشفي أبو كبير ، ونقلها للوحدات الصحية والمراكز الطبية ، نظرًا للظروف الراهنة ، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ علي المواطنين.









كلف وكيل الوزارة إدارات التفتيش المالي والإداري ، والمتابعة بمديرية الشئون الصحية ، بمتابعة جداول نقل العيادات الجديدة، وتواجد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض ، والصيادلة ، وانتظام سير العمل ، كما كلف مديري الإدارات بالتنسيق مع مديري المستشفيات بتوفير الأدوية الخاصة بالعيادات الخارجية للمرضي ، حسب كل تخصص ووفقًا للجداول المحددة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ، كما أكد أيضًا علي توزيع الأدوية لمرضي القرارات الوزارية الخاصة بالأمراض المزمنة بمنازلهم اعتبارا من اليوم ، وبكميات تكفي لمدة ثلاثة أشهر .









كما تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ ، والغسيل الكلوي ، والحضانات ، والعناية المركزة للكبد ، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب الجديدة بالمستشفي ، والتي تم التشغيل التجريبي لها اليوم ودخول أول حالة بها ، وبلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزات حوالي نصف مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني ، وتسع العناية الجديدة لعدد ١٢ سريرا ، كما ناقش وكيل الوزارة مع مدير المستشفي ومدير الإدارة الصحية تعديل مواعيد تقديم الخدمة الطبية لمرضي الغسيل الكلوي لسهولة عودتهم لمنازلهم قبل الساعة ٧م تيسيرا عليهم ، كما أكد علي مدير المستشفي بمتابعة سير العمل بشكل مستمر ، والتأكيد علي عدم التكدس ، بمختلف الأقسام الطبية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالمستشفيات .









وقدم وكيل الوزارة الشكر لممثلي المجتمع المدني علي الدعم والتعاون المثمر في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.