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كورونا يصيب المشاهير والأمراء.. أخطاء احذريها لتحمي نفسك وعائلتك.. تعرفي على طرق نقل العدوى .. وحيل مجربة لتجنب الإصابة بالفيروس أثناء التسوق والعمل

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:02 ص
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين
حيل سريعه لتحمى نفسك من فيروس كورونا .. تعرفى عليها

يوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع إصابة عدد من المشاهير حول العالم. إليك أخطاء تتسبب فى نقل فيروس كورونا وحيل لتحمى نفسك أثناء التسوق


أخطاء تتسبب فى الإصابة بالفيروس

وفقا لموقع هيلث تنتقل عدوى فيروس كورونا نتيجة الكثير من الأخطاء أبرزها إغفال  تعقيم الأوراق النقدية التي يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوى.

على الجانب الآخر تعد أبرز مصادر نقل العدوى الحيوانات الأليفة، فلا يمكن أن تنتقل العدوى عبر سعال الحيوان الأليف لكن يمكن أن تنتقل عبر لمس فرائها.

ويتسبب إغفال تعقيم الهاتف المحمول من وقت لاخر فى الاصابة بالفيروس ونقل العدوى أيضا.

وعلى الجانب الآخر يعد الأكثر عرضه للإصابة من يعانون من نقص المناعه من كبار السن ومرضى الربو ومشاكل الجهاز التنفسى.

من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للمناعه  والحساسية قد يكون من بين هؤلاء المشاهير من هم من كبار السن  وهم الأكثر عرضه للإصابة أو من يعانون من نقص المناعه نتيجة للاصابة ببعض الأمراض المزمنه أو بسبب الإحتكاك  بأشخاص تعرضوا للفيروس أثناء اللقاءات والإجتماعات السياسية مثلا.

لفت أنه من ضمن الأخطاء هى  عدم قدرة البعض على  إرتداء أقنعه الوجه لساعات طويلة  أثناء اللقاءات والإجتماعات السياسية مثلا.

أكد فى الوقت نفسه إلى ان عامل تقدم العمر من أحد العوامل التى تزيد من فرص الاصابة أيضا.

كيف تنتقل العدوى

وعن كيفية نقل العدوى أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن سلاما واحدا على مريض مصاب أو عناق أو لمس سطح ملوث ثم لمس الأنف أو الفم أو العين كفيل باكتساب العدوى.

 أما عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من مخاطر العدوى، فأوضح أنها:

1. تجنب القبلات خاصة عند التدخين، أو مرض أحد الطرفين، أو انتشار نزلات البرد فى المجتمع، مع التأكيد على أن  20% من المصابين بنزلات البرد لا تظهر عليهم أى أعراض، لكنهم ينقلونها للآخرين.

2. التوقف عن تدخين التبغ بجميع أشكاله.

3.تجنّب تقبيل الشفاه، خاصة عند وجود قرحة أو  ثآليل أو تشققات حول الشفتين أو في الفم عند أحد الطرفين.

4. الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

5. تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وغسل الأيدي بالماء والصابون كثيرًا، خاصة بعد لمس أسطح ملوثة وقبل لمس الأنف أو الفم أو العين.

6. ممارسة آداب السعال، وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكت، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام ، وغسل اليدين بعد العطس.

7. الحجر الصحى للمصابين بعدوى فيروس الكورونا الجديد.

8. الابتعاد عن المصابين بأى أعراض لنزلات البرد أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا الجديد.

9. الابتعاد عن الحيوانات البرية وعدم التعامل مع الحيوانات بدون اتباع  طرق الوقاية.

10. طهي الطعام جيدا.

حيل لتحمى نفسك أثناء التسوق

على الجانب الاخر بعد انتشار فيروس كورونا الخطير وتحوله إلى جائحة، إليك حيل سريعة للتسوق بأمان لمستلزمات المنزل ومستلزماتك الشخصية يقدمها موقع "برايت سايد".

- قبل البدء بجولة التسوق عليك بتعقيم يديك أو ارتداء القفازات لحمايتك من أي عدوى قد تنقل إليك، ويجب الحفاظ على المسافات الشخصية بينك وبين الآخرين. 

- يجب عدم لمس الأسطح مكان أشخاص آخرين، بل لمسها من خلال قفازات بلاستيكية. 

- في النهاية من الأفضل الاستعانة بخدمات التوصيل. 

-أما عن جدوى غسل الخضار بالخل، قالت منظمة الصحة العالمية مؤخرا في تقرير لها إنه لا يوجد دليل علمي قاطع يفيد بفعالية وأمان استخدام الخل للتعقيم.


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