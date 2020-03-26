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محافظات

4 أماكن مستثناة من قرار الغلق يومي الجمعة والسبت.. اعرف التفاصيل

الخميس 26/مارس/2020 - 04:46 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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محمد امين
أكد  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتي السادسة صباحًا.

وكذا غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً حتي السادسة صباح اليوم التالي ، مشددًا علي الغلق الكامل للمحلات أيام الجمعة والسبت ويستثني من ذلك المخابز والصيدليات والمحال البقالة والسوبر ماركت.

هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين ، وذلك في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد، ومؤكدًا مواصلة شن الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لاستغلال المواطنين، 

بالإضافة  إلى استمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة.

من جانبه ناشد المحافظ جميع فئات الشعب المنوفي بضرورة الوقوف صفًا واحدًا والتكاتف مع كافة الأجهزة التنفيذية والالتزام بقرارات الدولة وتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا ثقته البالغة في تجاوب المواطن المنوفي ومدي إدراكه للمسئولية المجتمعية.
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