خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يساهم فى سد الدين المحلي

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الحكومة يمكنها الاستفادة من القرارات الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى تخفيض الدين المحلى، لافتا إلى أن خفض سعر الفائدة 3% من قبل البنك المركزي سيساعد الحكومة على سد الدين المحلى خلال الفترة القادمة.





وأضاف رشاد عبده ل"صدى البلد" أن عجز الموازنة سجل نحو 340 مليار جنيه ويمكن استغلال خفض سعر الفائدة بتسديد جزء كبير من هذا الدين.





ولفت إلى أن انخفاض سعر الفائدة، هو تحريك الاقتصاد وأداة للاستثمار الداخلي عن طريق السلف التي تقدم إلى رجال الأعمال بتكلفة منخفضة يجعلهم قادرين على تحقيق الأرباح وتوسيع خطوط الإنتاج وإنشاء المشروعات الجديد تساهم فى الحد من البطالة، موضحا أ ن نشاط الاقتصاد سيعمل على زيادة الإنتاجية ومن ثم خفض الأسعار.





وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الهدف الأساسي من تخفيض سعر الفائدة هو تحريك الاقتصاد وسد عجز الموازنة، موضحًا أن الحكومة قامت بدفع 600 مليار جنيه خلال العام الماضي.



