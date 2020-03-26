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محافظات

بسبب كورونا.. تعليق العمل بمراكز خدمة العملاء في شركة مياه القليوبية

الخميس 26/مارس/2020 - 04:45 م
القليوبية
القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن تعليق العمل بكل مراكز خدمة العملاء علي مستوي المحافظة وذلك بناء علي القرار الصادر من مجلس الوزراء في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.


وأضاف مجاهد انه تقرر العمل فى استمرار تلقي شكاوي واستفسارات العملاء علي مدار 24 ساعة علي الخط الساخن 125 أو عن طريق الاتصال او تلقي رسائل واتساب علي الرقم 01200288880


وكانت محافظة القليوبية اعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.


ووجه محافظ القليوبية إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة.

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