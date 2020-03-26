يويفا يرفض تحديد موعد عودة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

رفض ميشيل أوفا نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فكرة الحديث عن تحديد موعد لعودة مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.
وكان اليويفا، أعلن الجمعة قبل الماضية، إيقاف مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال ميشيل أوفا في تصريحات لصحيفة " توتو سبورت" الإيطالية، من الصعب الحديث في الوقت الحالي عن فكرة عودة المسابقات الأوروبية.
وأضاف:" نعطي الأولوية حاليا لإنهاء المسابقات المحلية، قبل التفكير في عودة البطولات الأوروبية.
يذكر أن فيروس كوورنا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا ( الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي).