AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كشف حساب ديروط بعد 17 جولة بدوري القسم الثاني

الخميس 26/مارس/2020 - 05:29 م
ديروط
ديروط
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
خاض فريق ديروط  17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وحصد خلالها  11  نقطة محتلا المركز الثانى عشر، فاز بـ 3 جولات، وتعادل في جولتين  ،وخسر  12 جولة وسجل 15 هدفا ، و استقبل 31 هدفا .


ويستعرض "صدى البلد " هدافي فريق ديروط  بعد خوض 17 جولة : 

ابراهيم سعيد 3 أهداف 

حماده زيدان  3 أهداف

حماده عوض الله  هدفين  

 عادل شلبي  هدف 

خالد سيد هدف  

محمد الحسيني هدف

عرفه شعبان هدف

محمد أدم هدف 

طارق فضل هدف 

يحتل فريق ديروط ، المركز  الثانى عشر برصيد 11 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .

ويأتى ترتيب المجموعة الأولي كالأتى :

1- بني سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
 12- طهطا 10 نقاط


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف حساب البنك الأهلي في 17 جولة بالقسم الثاني

كشف حساب بني سويف بعد 17 جولة بالقسم الثانى

كشف حساب الألومنيوم بعد 17 جولة بالقسم الثاني

كشف حساب شبان قنا بعد 17 جولة بالقسم الثاني

كشف حساب بترول أسيوط بعد 17 جولة بالقسم الثاني

كشف حساب تليفونات بني سويف بعد 17 جولة بالقسم الثانى

ترشيحاتنا

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهاتف ؟ جمال شعبان يجيب

رئيس السكة الحديد يكشف حقيقة صور زحام قطار "طنطا القاهرة"

شاهد.. القوات المسلحة تنفذ عمليات التعقيم والتطهير لصلاح سالم ووزارة التعاون الدولي

شهادات ادخار بعائد 15%.. المصريون دفعوا 25 مليار جنيه في 4 أيام

تعرف على موعد ووسائل إعلان قرارات وزير التعليم الجديدة

متى يتوقف انتشار فيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الفرابتشينو

أم تشارك لقطات مؤثرة لطفلتها حديثة الولادة من المستشفى بعد إصابتها بـ كورونا

ليس كورونا فقط.. استخدام الجل المعقم في فتح السيارة بسهولة