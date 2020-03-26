كشف حساب ديروط بعد 17 جولة بدوري القسم الثاني

خاض فريق ديروط 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وحصد خلالها 11 نقطة محتلا المركز الثانى عشر، فاز بـ 3 جولات، وتعادل في جولتين ،وخسر 12 جولة وسجل 15 هدفا ، و استقبل 31 هدفا .









ويستعرض "صدى البلد " هدافي فريق ديروط بعد خوض 17 جولة :





ابراهيم سعيد 3 أهداف





حماده زيدان 3 أهداف





حماده عوض الله هدفين





عادل شلبي هدف





خالد سيد هدف





محمد الحسيني هدف





عرفه شعبان هدف





محمد أدم هدف





طارق فضل هدف





يحتل فريق ديروط ، المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد قبل إعلان رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .





ويأتى ترتيب المجموعة الأولي كالأتى :





1- بني سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط



