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محافظات

فض سوق شهير في بني سويف بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 04:50 م
فض سوق بدهل بسمسطا
فض سوق بدهل بسمسطا ببني سويف
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محمد عبد الحليم
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بفض سوق بدهل، وإعادة ترتيب حركة البيع والشراء في شارع بورسعيد "الشارع التجاري الرئيسي بمدينة سمسطا" وفقا لقرارات الحكومة الأخيرة ،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بإحكام الرقابة والعمل المستمر لتتفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

 
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ومن ناحيته أهاب محافظ بني سويف بالمواطنين أهمية مساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إنجاح جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا ،وذلك من خلال الالتزام بكل قرارات الدولة والإجراءات الاحترازية المتبعة ، خاصة فيما يتعلق بالأسواق العشوائية التي تم إيقافها ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية ، مطالبا المواطنين بعدم الذهاب لهذه الأسواق لمنع تكرارها مرة أخرى . 


ووجه محافظ بني سويف الشكر لأهالي بني سويف الذين التزموا بقرارات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ، مطالبا بالاستمرار والمزيد من الالتزام والتحمل ومساندة خطة الدولة ،للعبور لبر الأمان ، قائلا ( هذه الفترة الجميع عليه أن يتحمل المسئولية معا ، ويقوم بدوره وواجبه سواء التنفيذي أو المواطن ، فكل ما تطلبه الدولة هو الالتزام  خلال الفترة المقررة وهي أسبوعان، لمجابهة انتشار هذا الفيروس ، فهو وباء عالمي .

فض سوق شهير في بني سويف بسبب كورونا
فض سوق شهير في بني سويف بسبب كورونا
فض سوق شهير في بني سويف بسبب كورونا
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