لمكافحة كورونا.. رئيس الوزراء يجتمع بمجلس المحافظين عبر خاصية الفيديو كونفرنس

أفادت فضائية اكسترا نيوز في خبر عاجل عن عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا حاليا لمجلس وزراء المحافظين بالفيديو كونفرانس.
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.