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أخبار البلد

saib بنك يؤجل تحصيل أقساط العملاء الأفراد والتمويل العقارى واستحقاقات البطاقات الائتمانية 6 أشهر

الخميس 26/مارس/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
 أعلن بنك saib، أحد أبرز البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، عن تأجيل تحصيل أقساط قروض العملاء الأفراد وعملاء التمويل العقارى المبادرة – الإجارة – الافراد لمدة أشهر، بالإضافة الى تأجيل المطالبة  بالحد الادنى للسداد لعملاء البطاقات الائتمانية، وذلك ابتداء من المديونية المستحقة في شهر مارس 2020 وحتى أشهر مع احتساب الفوائد بصورة طبيعية.

 

وأكد البنك على إعفاء عملاء البطاقات الائتمانية من عمولات تأخير السداد ، وكذلك إعفاء العملاء من رسوم السحب النقدي محليًا سواء عن طريق ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك أو ماكينات البنوك الأخرى، مع زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر، وتطبيق الحدود المقررة من قبل البنك المركزي للبطاقات ، شاملة جميع البطاقات بما فيها البطاقات مسبقة الدفع وبطاقة ميزة، كما يتيح البنك إصدار البطاقات مسبقة الدفع مجانًا لعملاء البنك وغير العملاء.


 

من جانبه قال  طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib أن القرارات التي اتخذها البنك تأتي تفعيلًا لقرارات البنك المركزي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.



 

وأكد حرص مجلس إدارة البنك على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي يتخذها البنك المركزي والدولة المصرية للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سلامة المواطنين.

 

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