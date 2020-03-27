فيها حاجة حلوة .. ماذا فعل شباب الغربية لمواجهة كورونا في الزحام .. صور

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية استمرار لتوافد الآلاف من المواطنين على ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك وسط تطوع العشرات من الشباب والفتيات للمشاركة مجتمعيا فى تعقيم الماكينات ولمنع تكدس الجمهور وتأمين أرواحهم للوقاية من أخطار عدوي وباء "كورونا " المستجد .





وكانت عدسة "صدي البلد " رصدت قيام الشباب بلفته إنسانيه دلاله على ان"فيها حاجه حلوه " بين المصريين فى أوقات الأزمات من خلال تنظيم وقوفهم وجلب مقاعد لهم وعمل مسافات بينهم وتعقيم الماكينة عقب كل حالة سحب أموال وهو ما لاقى استحسان المواطنين.





كما شهدت سنترالات العديد من المدن بالمحافظة ازدحاما شديدا بين الطلاب وأولياء الأمور للحصول علي شريحة التابلت لطلاب الثانوية العامة دون أي اجراءات للحماية من انتشار عدوي فيروس كرونا كما حدص نفس الأمر شهدته العديد من البنوك وماكينات الصراف الآلي على مستوي قري ومراكز المحافظة .

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة وإبلاغ رؤساء الاحياء والمدن ، بعدم غلق محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدليات خارج المولات التجارية .

وجاء ذلك بناء على توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء ، وذلك بعد شكاوى المواطنين أمس بقيام مجالس المدن والأجهزة التنفيذية بغلق المحال مخالفة للقرار.

وأوضح محافظ الغربية بأنه تم إرسال فاكسات بضرورة تنفيذ التعليمات إلى مجالس المدن للبدء في تطبيقها مضيفا أنه سيتم المرور على المدن والقرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات.