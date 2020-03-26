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أخبار العالم

الإذاعة الإسرائيلية تعلن تشكيل حكومة خلال ساعات.. وحزب الليكود يوضح الحقيقة

الخميس 26/مارس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك احتمالا للإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة #نتنياهو خلال ساعات.

وفي السياق ذاته، قال حزب الليكود إن كل ما تم تداوله عن المفاوضات وتشكيل الحكومة ووتوزيع الحقائب الوزارية، مجرد شائعات.

وكان زعيم حزب حوسن ليسرائيل، بيني غانتس، قد تقدم بطلب لشغل منصب رئيس الكنيست، وهو ما قوبل بدعم من كتلة اليمين.

وتسببت خطوة غانتس في انسحاب حزب يش عتيد بزعامة يائير لابيد وحزب تلم بزعامة موشيه يعالون، من تحالف كاحول لفان.

وتقدم الاثنان بطلب رسمي اليوم إلى الكنيست لحل الحزب، على أن يبقى يش عتيد وتلم تحت شعار كاحول لفان، ويستقل غانتس عنهم تحت اسم حزبه حوسن ليسرائيل.
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