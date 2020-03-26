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ثقافة

الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة: كلمة الملك رسمت خريطة التعامل مع وباء كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أشاد الملحق الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي ، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال رئاسته لأعمال قمة مجموعة العشرين، لمناقشة سبل مكافحة فيروس كورونا“ المستجد "كوفيد 19".

  

وقال الدكتور "النامي" إن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت بمثابة خريطة أو روشته عاجلة للأزمة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع ، منوها بأن ما قاله الملك سلمان حول ضرورة تلبية المسؤولية لقادة أكبر اقتصاديات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة“، يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على الوقوف على كل الحلول الممكنة التي من شأنها مكافحة هذا الوباء العالمي الذي يجتاح العالم حاليا .

  

وأضاف "النامي" أن كلمة خادم الحرمين أثبتت للعالم أن المملكة حاضرة بقوة في الأحداث العالمية لاسيما أن كانت الأزمة تتمثل في وباء مازال يقتل الكثير من البشر حول العالم  ، معربا عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الذي طالب في كلمته مجموعة العشرين دعم كل الجهود المضنية التي من شأنها تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعيًا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة“ ، لافتا إلى  ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بأن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، ويُعول العالم علينا للتكاتف والوحدة والعمل معا لمواجهتها بكل السبل الممكنة ،  لهو يؤكد الحرص الشديد من قبل المملكة لوضع كل الإجراءات الاحترازية الممكنة في مثل هذه الظروف العصيبة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي .

 

ونوه "النامي" الى الالتزام المشرف من قبل الطلبة السعوديين الدارسين بمصر وتقديم صورة مشرفة عن الطالب السعودي المجتهد تحت أي ظرف ممكن ، وامتثالهم الرائع بتعليمات الجهات المعنية في مصر والتي تهدف في المقام الأول للحد من انتشار الفيروس، مناشدا في الوقت نفسه العالم بأن يتخذ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اليوم كروشتة ضرورية لمواجهة الأزمة العصيبة التي تمر دول العالم بلا استثناء ، لكي تمر الأزمة بخير ويعود العالم ينعم بالسلام والاستقرار من جديد .

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