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محافظات

شاهد ..كيف تبدو الشوارع قبل ساعتين من حظر التجوال

الخميس 26/مارس/2020 - 06:04 م
شوارع الفيوم
شوارع الفيوم
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نبيل أبو السعود

رصدت عدسة  " صدى البلد" حركة المواطنين فى ميادين وشوارع المحافة قبل بدء تطبيق حظر التجوال لليووم الثانى على التوالى .

 

حيث بدأ الزحام على مخابز بيع الخبز البلدى ومحلات البقالة والسوبر ماركت من قبل الاهالى لشراء الخبز واحتياجاتهم من السلع الغذائية والاساسية .

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يقول خالد سيد موظف : توجهت الى مخبزحى الحواتم  لشراء الخبر لأسرتى  ، قبل بدء ساعات حظر التجوال  ، وعدم تعرضى للغرامة او الحبس .


ويضيف شوقى السيد مهندس زراعى : الحمد لله قمت بشراء كافة احتياجاتى من الجبنة والحلاوة الطحنية والخبز  ، لكى اتناول العشاء انا وأسرتى  ،  حيث اننى لا استطيع الخروج فى ساعات الحظر.


 وتقول ليلى محمود "مُدرسة"  بمدينة الفيوم : قمت بشراء كافة مستلزمات اولادى  من الخبز والفاكهة والخضروات  ،  لأننى لا استطيع الخروج ليلا من منزلى  ، حتى لا اتعرض لتحرير محضر شرطة لكسر ساعات الحظر الاجبارى .

 

شاهد ..كيف تبدو الشوارع قبل ساعتين من حظر التجوال
شاهد ..كيف تبدو الشوارع قبل ساعتين من حظر التجوال
شاهد ..كيف تبدو الشوارع قبل ساعتين من حظر التجوال
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