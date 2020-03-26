شاهد ..كيف تبدو الشوارع قبل ساعتين من حظر التجوال

رصدت عدسة " صدى البلد" حركة المواطنين فى ميادين وشوارع المحافة قبل بدء تطبيق حظر التجوال لليووم الثانى على التوالى .
حيث بدأ الزحام على مخابز بيع الخبز البلدى ومحلات البقالة والسوبر ماركت
من قبل الاهالى لشراء الخبز واحتياجاتهم من السلع الغذائية والاساسية .
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يقول خالد سيد موظف : توجهت الى مخبزحى الحواتم لشراء الخبر لأسرتى ، قبل بدء ساعات حظر التجوال ، وعدم تعرضى للغرامة او الحبس .
ويضيف شوقى السيد مهندس زراعى : الحمد لله قمت بشراء كافة احتياجاتى من
الجبنة والحلاوة الطحنية والخبز ، لكى
اتناول العشاء انا وأسرتى ، حيث اننى لا استطيع الخروج فى ساعات الحظر.
وتقول ليلى محمود "مُدرسة" بمدينة
الفيوم : قمت بشراء كافة مستلزمات اولادى
من الخبز والفاكهة والخضروات
، لأننى لا استطيع الخروج ليلا من
منزلى ، حتى لا اتعرض لتحرير محضر شرطة
لكسر ساعات الحظر الاجبارى .