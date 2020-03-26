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أصل الحكاية

بسبب مصاب من تركيا.. وليمة سعودي تحيل المدعوين إلى العزل الصحي

الخميس 26/مارس/2020 - 06:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود نوفل
تسببت وليمة عشاء حضرها شخص مصاب بكورونا قادما من تركيا في الطائف، في عزل 10 أشخاص كانوا بين المدعوين، خشية التقاطهم العدوى.

وأشار أحد المدعوين هاني عيضة النمري إلى أن "الأشخاص العشرة خالطوا شخصا مصابا حضر وليمة عشاء، وبعد التأكد من إصابته لاحقا تم عزلهم، وهم الآن بانتظار النتائج المختبرية التي يتوقع إعلانها اليوم الخميس" وفق ماذكره موقع روسيا اليوم.

وأضاف النمري، أنهم "الآن في العزل الانفرادي، وألسنتهم تلهج بدعاء الله أن يشفيهم وجميع المصابين والمخالطين، فالأمر جلل.. كورونا إما حياة أو موت ولا بد أن يدرك الجميع خطورة الوضع الذي لا يشعر به غير المخالطين والمصابين".

وشدد على أن الطائف ظلت خالية من إصابات مؤكدة لأكثر من أسبوعين حتى أعلنت وزارة الصحة أمس الأول إصابة 6 أشخاص
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