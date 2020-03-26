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ديني

قدوة صالحة واختبار فى العقيدة.. خالد الجندى: عشت وشوفت رئيس مصر بيدعي ربنا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:01 م
خالد الجندى
خالد الجندى
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محمد شحتة
وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعائه لمصر بالخروج من البلاء، قائلا: "أحمد الله إنى عشت وشوفت رئيس مصر يدعى الله اللهم لا مانع إلا ما أعطيت ولا معطي لما منعت".  


وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذا قدوة صالحة، ربنا يثبته ويوفقه، وعلى كل مواقفه النبيلة التى يفعلها، ونحسبه من الصادقين ولا نزكيه على الله".


وقال، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ما نمر به من أزمة خلال هذه الأيام هو اختبار فى العقيدة، وهذا يعطينا قوة صبر ونؤمن بإرادة الله.


وتابع الجندى: "هذا الامر يجعلنا ندعو الله وكلنا ثقة فى الإجابة، فمثلا فيروس كورونا، هى بأمر من الله وهذا اختبار بسيط، ولو كان يريد الله أن يحاسب الناس على أعمالهم لهلك كل من فى الأرض، لكن هذا امر بسيط وسينتهى،  وهذا جند من جنود الله، وسيأذن الله ان يهزم بالعلم".
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