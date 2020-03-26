قدوة صالحة واختبار فى العقيدة.. خالد الجندى: عشت وشوفت رئيس مصر بيدعي ربنا

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعائه لمصر بالخروج من البلاء، قائلا: "أحمد الله إنى عشت وشوفت رئيس مصر يدعى الله اللهم لا مانع إلا ما أعطيت ولا معطي لما منعت".









وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هذا قدوة صالحة، ربنا يثبته ويوفقه، وعلى كل مواقفه النبيلة التى يفعلها، ونحسبه من الصادقين ولا نزكيه على الله".







