6 ملايين كتاب مجانا من مكتبات الشارقة عبر الإنترنت

أعلنت إدارة "مكتبات الشارقة العامة" التابعة لهيئة الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح مكتبتها الإلكترونية مجانًا لجميع الأفراد والفئات العمرية في مختلف أنحاء العالم لمدة ثلاثة أشهر بدءا من أبريل حتى يونيو 2020 ، مقدمة 6 ملايين كتاب ومصدرا معرفيا إلكترونيا بأكثر من 10 لغات مختلفة .





وتتيح مكتبات الشارقة الوصول إلى مكتبتها الإلكترونية عبر التسجيل على الرابط https://catalog.shjlib.gov.ae/ ليكون القراء أمام 21 ألف محتوى علمي، وأكثر من 30 ألف مكتبة فيديو في شتى المجالات والتخصصات، إلى جانب 160 ألف كتاب إلكتروني، و5 ملايين رسالة جامعية عالمية، إضافة إلى عدد من المخطوطات والكتب النادرة والكتب الإلكترونية والصوتية.



