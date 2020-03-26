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ثقافة

6 ملايين كتاب مجانا من مكتبات الشارقة عبر الإنترنت

الخميس 26/مارس/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت إدارة "مكتبات الشارقة العامة" التابعة لهيئة الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح مكتبتها الإلكترونية مجانًا لجميع الأفراد والفئات العمرية في مختلف أنحاء العالم لمدة ثلاثة أشهر بدءا من أبريل حتى يونيو 2020 ، مقدمة 6 ملايين كتاب ومصدرا معرفيا إلكترونيا بأكثر من 10 لغات مختلفة .

وتتيح مكتبات الشارقة الوصول إلى مكتبتها الإلكترونية عبر التسجيل على الرابط https://catalog.shjlib.gov.ae/ ليكون القراء أمام 21 ألف محتوى علمي، وأكثر من 30 ألف مكتبة فيديو في شتى المجالات والتخصصات، إلى جانب 160 ألف كتاب إلكتروني، و5 ملايين رسالة جامعية عالمية، إضافة إلى عدد من المخطوطات والكتب النادرة والكتب الإلكترونية والصوتية.

وأوضح رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري أن مبادرة "مكتبات الشارقة العامة"، التي تأتي في عام الاحتفاء بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 تهدف إلى توفير مصادر المعرفة والتعلم لمختلف فئات المجتمع من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من أوقات فراغهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمكافحة فيروس كورونا، والتأكيد على أن الحراك الثقافي والمعرفي متواصل ويمكن أن يتضاعف في ظل الخيارات التي تتيحها التقنية الحديثة.
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