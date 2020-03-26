الامن يكشف لغز حريق مدرسة في الجيزة واختفاء جهاز الإذاعة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة اشتعال النيران داخل مدرسة بمدينة أبوالنمرس في الجيزة.





بلاغ تلقته الاجهزة الامنية بالجيزة افاد بنشوب حريق داخل مدرسة إعدادية بمدينة أبوالنمرس، وتم إخطار الحماية المدنية والانتقال والسيطرة على الحريق.









وتبين من التحريات ان الحريق لم يسفر عن ثمة إصابات، وأنه نشب بالطابق الثاني ونتج عنه احتراق محتويات غرفة الموظفين.





وفجرت التحريات مفاجأة حيث تبين سرقة جهاز الإذاعة الخاص بالمدرسة وموتور المياه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت فرق المباحث عمليات كشف الملابسات.





وتم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين انهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم واعترفوا بإرتكابهم الواقعة واشعال النيران لاخفاء بصماتهم.



