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رياضة

ذا صن: محمد صلاح قريب من مستوى ميسي.. وانتظروا لقبه الجديد

الخميس 26/مارس/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت صحيفة "The Sun" الإنجليزية الشهيرة، تقريرًا تقارن فيه الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، من حيث الأداء والألقاب.

وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الماضي كانت مقارنة محمد صلاح بميسي شيء مستحيل تخيله، خاصة خلال فترة تواجده مع تشيلسي تحت قيادة مورينيو. 

وتألق محمد صلاح خلال السنوات الماضية مع ليفربول لم يجعله يتساوى في مستوى ميسي لكنه قريب للغاية - حسب ما عرضته الصحيفة-.

وتابعت الصحيفة أن الفترة القادمة ستجعلنا نطلق على لاعبين لقب "صلاح الجديد" مثلما يحدث مع ميسي الآن، لأن أرقام الفرعون تتزايد في كل موسم.

وفي سياق اخر، أكدت تقارير صحفية ألمانية اليوم، الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "كيكر"، أن ريال مدريد يرغب في تدعيم خط هجومه عن طريق التعاقد مع ماني وليس صلاح كما يردد البعض، وأنه سيحاول إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات لاعبه السنغالي.
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