هدف لاعب التعاون السعودي ينافس كبار آسيا









وأطلق الاتحاد الآسيوي تصويتا ينتهي في الثالث من إبريل المقبل لكي تختار الجماهير ما بين 5 أهداف كلها تميزت بالمهارة والدقة حين سجلت.









وينافس لاعب نادي التعاون السعودي عبد المجيد السواط على الجائزة بهدفه في نسخة 2017 في مرمى نادي لوموكوتيف الأوزبكي بعد مراوغة رائعة للاعبي الفريق المنافس.









وتضم القائمة هدف البرازيلي هالك لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني ، وهدف التايلاندي تشاناثيب في مرمى بريسبان روار ، وهدف البرازيلي ايدغار سيلفا في مرمى تشونبوك هيونداي الياباني، وهدف الروسي دينيس لاكتينوف لاعب سيونغنام ايلهوا تشونما الكوري الجنوبي في نهائي البطولة عام 2004 أمام نادي الاتحاد السعودي.









يذكر أن السواط يحتل المركز الأول في التصويت الجاري الآن على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنسة 75% وأقرب منافس له هو لاكتينوف بنسبة 11%.



























