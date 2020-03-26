قصة لوحة.. السيدة العذراء ودم المسيح في خادمة الحليب

في عام ١٦٦٠ م، رسم الفنان الهولندي يوهان فيـرميـر ، لوحته خادمة الحليب. ارتبطت اللوحة دائمًا بمعنى رمزي، ديني على وجه الخصوص وقد قيل في بعض الأوقات إن المرأة إنما تمثل السيدة العذراء، بينما يرمز الحليب للنبيذ أو دم المسيح، فيما الخبز المهشّم كناية عن جسد المسيح الذي لحق به التلف بعد صلبه، ومما يعزز هذه الفرضية في منطق القائلين بالرمزية المقدسة للوحة أن المسيح كان يصف نفسه بخبز الحياة، وأن للحليب في الإنجيل دلالة مقدّسة.









في اللوحة يخرج فيرمير عن النمط الذي كان الرسامون الهولنديون يتبعونه في رسم الخادمات إذ غالبًا ما كنّ يُرسمهن بوصفهن وضيعات وخاملات وكسولات، فالخادمة في اللوحة تبدو على هيئة من النبل والجدية والرصانة، بينما هي منهمكة في أداء جانب من وظائفها اليومية المعتادة، وهي تصب الحليب في وعاء بينما نظرها مركّز إلى أسفل، أي إلى حيث الطاولة التي استقرت عليها آنية وسلّة خبز وإبريق ذو لون أسود.





أما المكان فهو عبارة عن غرفة شبه عارية إلا من بعض الأدوات والمستلزمات التي تتناسب مع بساطة الخادمة وطبيعة عملها، ومن الواضح أنها مرسومة بعناية فائقة، الجدار إلى الخلف مدهون بمزيج خفيف من الرمادي والأخضر وعلى الجدار تبدو آثار مسامير تمت إزالتها، وهناك أيضًا الضوء الخفيف المتسرّب عبر الشباك في أقصى اليسار، وهو ملمح يكاد يكون ثابتًا في معظم لوحات فيرمير، ومن العناصر الأخرى التي تسترعي الإنتباه أيضًا الألوان الجميلة والمتناسقة لـ ملابس المرأة ذات الألوان الأزرق والأصفر والأحمر وهناك أيضًا الأسلوب الرائع الذي رسم به فيرمير خيط الحليب المنسكب والنسيج المذهّب للخبز وطيّات أكمام الفستان التي رُسمت بألوان مذابة، والى يمين النافذة، يمكن أن نلمح سلة معدنية وإناء بلون ذهبي لامع يعلوهما إطار لصورة وعلى الأرضية هناك سخان من النوع الذي كان يستخدم لتدفئة القدمين.







