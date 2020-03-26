قلبي وقف.. أنور الكموني يكشف تفاصيل نجاته من الموت.. فيديو

قال الكابتن أنور الكموني لاعب التنس ، الملقب بقاهر السرطان، إنه كان يلعب مثل أى لاعب تنس يستمر فى التمرين لساعات طويلة بدون تعب، وكشف أنه علم بالمرض فى عمر الـ 23 عامًا.





وروى أنور الكموني، خلال حواره ببرنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد مجدي، عن اللحظات الأولى لاكتشافه إصابته بمرض السرطان، قائلًا إنه اكتشف أنه يعاني من فشل في النخاع العظمي وهو أخطر من السرطان.





وأشار الملقب بقاهر السرطان إلى أنه اكتشف إنه مريض بالسرطان، في ثاني بطولة دولية لها، في مقدونيا وشعر حينها بإجهاد شديد وكان يشاهد الشخص مكرر " زى أفلام الأبيض وأسود وبعد كده وقعت فى الأرض".





وأوضح الملقب بقاهر السرطان، إلى أنه كان يتوقع أن الذي يعاني منه دور برد فى بداية الأمر ولكن الموضوع تبين أنه أكثر صعوبة.





وتابع الملقب بقاهر السرطان : "أنا شخص رياضي، وفجأة شعرت ببرد وهمدان وجسد ضعيف، أجريت تحاليل، تفاجأنا بأن الهيموجلوبين وصل لـ3، أي أن الجسم لا ينتج دم، وكان كل يوم يضعف، وأكد أن الأطباء أكدوا أننى سأموت بعد دقائق".





وكشف الملقب بقاهر السرطان أن الأطباء بحثوا عن قريب من الدرجة الأولى يتوافق معى في النخاع، في 2007، ولم اتوافق مع شقيقتى ولكن توافقت مع أخي، وكشف أنه مات للحظات فى خلال العملية.



