الجامعات أمس .. الفيوم تنشر لينكات المنصات التعليمية والمواقع للمقررات الدراسية.. والدلتا تطلق مبادرة كن بطلا لمجابهة كورونا وتتبرع بجناح في "عناية الخير"

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أمس الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
_ رئيس جامعة الفيوم: نشر لينكات المنصات التعليمية والمواقع للمقررات الدراسية
_ جامعة الدلتا تطلق مبادرة كن بطلا لمجابهة كورونا وتتبرع بجناح في"عناية الخير"
_ بدء المرحلة الأولي لتعقيم وتطهير جميع المستشفيات الجامعية بالزقازيق
_ لمكافحة كورونا.. جامعة سوهاج تقرر تخفيض أعداد العاملين
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعه الفيوم عن نشر لينكات المنصات التعليمية والمواقع والصفحات الالكترونية للمقررات الدراسية بمختلف كليات الجامعه"، تيسيرا على أبنائنا الطلاب وحرصا على مصلحتهم لحين الانتهاء من اعداد نظام تعليم الكتروني موحد يضمن التفاعل التام بين عناصر العملية التعليمية ويلبي تطلعات الطلاب واعضاء هيئة التدريسز
والقناة هى قناة يوتيوب كلية الحقوق: https://www.youtube.com/channel/UCxivtPj382GSnqbkc__8wZQ
وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أن معظم كليات الجامعة انتهت من إعداد لينكات المنصات التعليمية والمواقع والصفحات الالكترونية للمقررات الدراسية بمختلف كليات جامعة الفيوم .
أطلقت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بمحافظة الدقهلية ،حملة كن بطلا لمجابهة فيروس كورونا وهي حملة تطوعية لمجابهة ومحاربة الفيروس المستجد بالتنسيق مع وزارة الصحة ،و تهدف للحفاظ علي سلامة وصحة المواطن المصري
وأعلن الدكتور محمد ربيع ناصر ، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، عن تدشين الحملة وبدأ فاعليتها الأولي بالتبرع لصالح مستشفي جامعة المنصورة بإقامة جناح كامل داخل وحدة العناية المركز "عناية الخير" والتي تستعد جامعة المنصورة لإنشائها حاليًا داخل مستشفي الحالات الحرجة والنقاهة، بإقامة مركز يضم 35 سرير عناية مركزة داخل المستشفي .
من جانبه قال المهندس أسامة ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، ان فكرة الحملة بدأت بعد إعلان وزارة الصحة عن طلب متطوعين لمجابهة الفيروس ، حيث أرسلت علي الفور إيميل إلي وزارة الصحة ببياناتي الشخصية وطلبت فيه التطوع واستعدادي الكامل بالمساعدة بأي شيء، كأحد جنود الوطن، وجاءت الفكرة بعدها بتكوين فريق كامل من المتطوعين سواء العاملين أو أعضاء هيئة التدريس بجامعة الدلتا، أو حتى من خارج الجامعة وذلك تحت شعار "كن بطلا لمجابهة فيروس كورونا" ويكون الغرض منها تكوين فريق من المتطوعين جاهز ومستعد علي مدار اليوم بأي تكليفات وتعليمات تطلب منهم من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية بالدولة وذلك لمجابهة ومحاربة فيروس كورونا .
وأشار إلي أنه وصل عدد المتطوعين من داخل الجامعة حتى الآن إلي ١٥٦ متطوعا وتم تخصيص رقم هاتف خاص" 01220008668 " للرد علي أي استفسارات أو للانضمام للحملة ، وجري البدء في عمل حملات توعيه لمجابهة فيروس كورونا في قري و مراكز و مدن محافظات الدلتا من خلال لوحات نشر إعلانية في الميادين العامة وبروشورات يتم توزعها علي المواطنين ، و حملات دعائية علي مواقع التواصل الاجتماعي ، والقيام بحملات للمشاركة في تعقيم وتطهير عدد من الأماكن الحيوية بالمحافظة، بخلاف توجيه الدعوة للمواطنين ورجال الأعمال لتبرع لحساب جامعة المنصورة سرعة البدء بتنفيذ مشروع " عناية الخير" وهو إنشاء مركز للعناية المركزة يضم 35 سريرا، والتي كانت جامعة الدلتا من أول المشاركين فيه بالتبرع بجناح عناية مركزة كامل
أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه استمرارًا لتنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الإحترازية الشاملة التي تتخذها جامعة الزقازيق لمنع إنتشار فيروس كورونا فقد بدأت،اليوم،المرحلة الأولي للتطهير والتعقيم الشامل لجميع المستشفيات الجامعية باستخدام مادة الهيدروجين بيروكسيد شديدة الفعالية والتي تكفل سلامة ووقاية جميع العاملين بالمستشفيات من خطر الإصابة بالعدوي بالفيروس وللحفاظ علي صحة جميع المرضي والمترددين علي المستشفيات.
وأضاف رئيس الجامعة أنه جاري تكثيف الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية،للحفاظ علي صحة وسلامة الكوادر الطبية والتمريضية والخدمية والإدارية وكذلك جميع المرضى،مشددًا علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشأت والمباني بالمستشفيات الجامعية وبإستخدام المواد المطهرة شديدة الفاعلية والموصي بها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد ندا أن خطة التعقيم والتطهير تشمل جميع المنشأت والمباني التابعة للمستشفيات الجامعية والبالغ عددها (9) مباني بإستخدام مادة الهيدروجين بيروكسيد ضد الفيروسات وممدة المفعول مقسمة إلي 3 مراحل وستنتهي اعمال تطهير جميع المستشفيات خلال يومين،مشيرًا إلي أن أعمال تطهير المستشفيات للوقاية من إنتشار فيروس كورونا و للحماية من خطر العدوي مستمرة خلال الفترة القادمة طبقًا لخطة محددة وتشمل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة بالمستشفيات حيث سيتم استمرار التعقيم والتطهير داخل وخارج المنشأت ضد الفيروسات لكافة (الأسطح،وغرف المرضي،وغرف العمليات،والمكاتب الإدارية،والمعامل،والحوائط،والأرضيات).
أعلنت جامعة سوهاج انه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م، بشأن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الجامعة على منتسبيها، قرر الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة الاتي:
*أولا ..
يراعى تخفيض عدد العاملين بالادارات واستمرار الاجازات الاستثنائية المقدمة من العاملين طبقا لقرار مجلس الوزراء، ويضاف عليها العاملون المقيمون من مراكز خارج مركز ومدينة سوهاج .
*ثانيا..*
يستثنى من ذلك العاملون بالادارات التالية :
الادارة العامة للشئون الهندسية
الادارة العامة للامن الجامعي
الادارة العامة للشئون الادارية "ادارة الحدائق"
العاملون بمزارع الجامعة
شبكة المعلومات
وحدات الخدمات الاليكترونية "مسئولو رفع المحاضرات اليكترونيا"
*ثالثا..
تعليق العمل باستراحة الجامعة بالقاهرة لاشعار اخر
*رابعا..
تأجيل المناقشات العلمية والسيمنارات وجميع الفعاليات العلمية لحين اشعار اخر .
*خامسا ..
قصر عقد جميع الاجتماعات والمجالس الدورية واللجان الاخري، عن طريق الفيديو كونفرانس، او بالوسائل الاليكترونية الاخرى، والغاء كل ما ينفذ داخل المقار الجامعية .
*سادسا ..
على جميع مديري الادارات تسيير العمل بأقل عدد ممكن من العاملين .