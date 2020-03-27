الجامعات أمس .. الفيوم تنشر لينكات المنصات التعليمية والمواقع للمقررات الدراسية.. والدلتا تطلق مبادرة كن بطلا لمجابهة كورونا وتتبرع بجناح في "عناية الخير"

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أمس الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أمس الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

_ جامعة الدلتا تطلق مبادرة كن بطلا لمجابهة كورونا وتتبرع بجناح في"عناية الخير"

_ بدء المرحلة الأولي لتعقيم وتطهير جميع المستشفيات الجامعية بالزقازيق

_ لمكافحة كورونا.. جامعة سوهاج تقرر تخفيض أعداد العاملين

تيسيرا على أبنائنا الطلاب وحرصا على مصلحتهم لحين الانتهاء من اعداد نظام تعليم الكتروني موحد يضمن التفاعل التام بين عناصر العملية التعليمية ويلبي تطلعات الطلاب واعضاء هيئة التدريسز

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعه الفيوم عن نشر لينكات المنصات التعليمية والمواقع والصفحات الالكترونية للمقررات الدراسية بمختلف كليات الجامعه"، تيسيرا على أبنائنا الطلاب وحرصا على مصلحتهم لحين الانتهاء من اعداد نظام تعليم الكتروني موحد يضمن التفاعل التام بين عناصر العملية التعليمية ويلبي تطلعات الطلاب واعضاء هيئة التدريسز

أطلقت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بمحافظة الدقهلية ،حملة كن بطلا لمجابهة فيروس كورونا وهي حملة تطوعية لمجابهة ومحاربة الفيروس المستجد بالتنسيق مع وزارة الصحة ،و تهدف للحفاظ علي سلامة وصحة المواطن المصري





وأعلن الدكتور محمد ربيع ناصر ، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، عن تدشين الحملة وبدأ فاعليتها الأولي بالتبرع لصالح مستشفي جامعة المنصورة بإقامة جناح كامل داخل وحدة العناية المركز "عناية الخير" والتي تستعد جامعة المنصورة لإنشائها حاليًا داخل مستشفي الحالات الحرجة والنقاهة، بإقامة مركز يضم 35 سرير عناية مركزة داخل المستشفي .





من جانبه قال المهندس أسامة ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، ان فكرة الحملة بدأت بعد إعلان وزارة الصحة عن طلب متطوعين لمجابهة الفيروس ، حيث أرسلت علي الفور إيميل إلي وزارة الصحة ببياناتي الشخصية وطلبت فيه التطوع واستعدادي الكامل بالمساعدة بأي شيء، كأحد جنود الوطن، وجاءت الفكرة بعدها بتكوين فريق كامل من المتطوعين سواء العاملين أو أعضاء هيئة التدريس بجامعة الدلتا، أو حتى من خارج الجامعة وذلك تحت شعار "كن بطلا لمجابهة فيروس كورونا" ويكون الغرض منها تكوين فريق من المتطوعين جاهز ومستعد علي مدار اليوم بأي تكليفات وتعليمات تطلب منهم من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية بالدولة وذلك لمجابهة ومحاربة فيروس كورونا .





وأشار إلي أنه وصل عدد المتطوعين من داخل الجامعة حتى الآن إلي ١٥٦ متطوعا وتم تخصيص رقم هاتف خاص" 01220008668 " للرد علي أي استفسارات أو للانضمام للحملة ، وجري البدء في عمل حملات توعيه لمجابهة فيروس كورونا في قري و مراكز و مدن محافظات الدلتا من خلال لوحات نشر إعلانية في الميادين العامة وبروشورات يتم توزعها علي المواطنين ، و حملات دعائية علي مواقع التواصل الاجتماعي ، والقيام بحملات للمشاركة في تعقيم وتطهير عدد من الأماكن الحيوية بالمحافظة، بخلاف توجيه الدعوة للمواطنين ورجال الأعمال لتبرع لحساب جامعة المنصورة سرعة البدء بتنفيذ مشروع " عناية الخير" وهو إنشاء مركز للعناية المركزة يضم 35 سريرا، والتي كانت جامعة الدلتا من أول المشاركين فيه بالتبرع بجناح عناية مركزة كامل







