اتحاد المصريين بإسبانيا: الوضع كارثي بسبب فيروس كورونا.. فيديو

كشفت شيماء بكر رئيس لجنة الإعلام باتحاد المصريين في إسبانيا، آخر تطورات الأوضاع في إسبانيا بعد تفشي فيروس كورونا





وقالت شيماء بكر في مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، إن ا لوضع كارثي في إسبانيا، مضيفة: "إسبانيا لم تعرض لمثل أزمة فيروس كورونا من قبل".





وأضافت: "أزمة فيروس كورونا هي أزمة صحية وسياسية واقتصادية، ورئيس وزراء إسبانيا أعلن أن الأصعب سيأتي وأن ما يمر به الإسبان حاليا جزء مما يحدث في الأيام المقبلة".





وقالت رئيس لجنة الإعلام باتحاد المصريين في إسبانيا : "قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا ويخرجون بقرارات فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في دول أوروبا".



