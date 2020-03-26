بعد قرار الحظر.. غلق أنفاق قناة السويس في هذه المواعيد





وقالت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، إنه تم تعديل مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.





وتابعت هيئة قناة السويس، أن المواعيد الجديدة تشمل نفقي "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية ونفقي "3 يوليو "بمدينة بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس، بالإضافة إلى مرفق المعديات والكباري العائمة بمدن القناة الثلاث مع مراعاة الفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة، وهم كوبري الشهيد أحمد منسي بمدينة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد طه ذكي، بسرابيوم فى الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد شبراوي، بمدينة السويس، وكوبرى "النصر" ببورسعيد.

أعلنت هيئة قناة السويس، مواعيد تشغيل الأنفاق اتساقا مع قرار حظر التجول.