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بالأحضان.. حلا شيحة ونسرين أمين تكسران قواعد الوقاية من كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة حلا شيحة علي حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها جديدة بصحبة نسرين أمين.


وظهرت حلا شيحة بإطلالة كاجوال بتي شيرت أبيض وبنطلون جينز مع جاكت أسود أمسكته بيدها، ولن تعتمد حلا الظهور بمكياج ولكنها ظهرت بطبيعتها واحتضنت نسرين أمين التي ظهرت بإطلالة كاجوال بـ سويتشرت رمادي وبنطلون جينز وتي شيرت مع كاب علي شعرها. 


كسرت حلا ونسرين قواعد عدم الاقتراب والاختلاط بسبب فيروس كورونا وكتبت في تعليق علي الصورة " صدفة جميلة مع الجميلة نسرين آمين بحبها و بحب إحساسها و تمثيلها ..... يتمنالك التوفيق و النجاح يا نيسو 💕
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