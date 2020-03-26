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للحد من انتشار كورونا..تطهير وتعقيم استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 07:37 م
مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي
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هاني حسين
تنفذ مدينة الإنتاج الإعلامي إجراءات التطهير والتعقيم المستمر لكافة المقرات والاستديوهات وغرف التحكم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.


وبدأت مدينة الإنتاج الإعلامى في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" من خلال وضع 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للكشف على كافة المترددين يوميًا من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين للتأكد من سلامتهم وذلك تحت الإشراف الطبى الكامل للمركز الطبى بالمدينة. 


كانت الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره في البلاد الأخرى وتتمثل فى نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة فى التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفى جميع أرجائها ليتم الاستعانة بها فى إجراءات الوقاية والتعقيم مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة فى النظافة العامة. 


وقامت المدينة بوضع خطة للاستعانة والتنسيق مع إدارة الحرب البيولوجية بالقوات المسلحة لتعقيم كافة الإستديوهات و المقرات والمكاتب الإدارية ومناطق التصوير المفتوحة يتم تفعيلها خلال الساعات القليلة القادمة لتطهيرها تمامًا وذلك حفاظًا على صحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية والتأكد من سير العمل بها بطريقة طبيعية وآمنة .
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