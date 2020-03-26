43 مليون يورو.. لاعبو الأهلي يسيطرون على الأعلى قيمة بالدوري السعودي





ولكن بعد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بات الوضع صعبًا بالرياضة السعودية خصوصًا وأن الأندية تفكر بشكل جدي بتقليل عدد المحترفين حاليا بعد إيقاف النشاط الكروي والرياضي عامة بناء على تعليمات وزارة الرياضة السعودية للحد من انتشار الفيروس القاتل.





وبالتأكيد سؤف تتأثر كثيرا القيم السوقية للاعبين بالدوري خلال الفترة القادمة ولن يقتصر الأمر على الدوري السعودي فقط بل على أندية العالم كافة.





ويقدم صدى البلد أعلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في الدوري السعودي:





يحتل قائد نادي النصر البرازيلي جوليانو دي باولا صاحب الــ 29 عاما المركز الأول بقيمة تسوقية قيمتها 14 مليون يورو .





صاحب المركز الثاني متوسط ميدان الأهلي جوزيف صاحب قيمة تسويقية تصل ل 12.5 مليون يورو .





لاعب الأهلي ديجاني تافريس يحتل المركز الثالث بــ 10 ملايين يورو وهو حتى الآن يلقى انتقادات واسعة من النقاد الرياضين بالمملكة بسبب عدم تقديمه الإضافة المرجوة منه حتى الآن.





يحتل النيجيري أحمد موسى المركز الرابع بنفس القيمة التسويقية 10 ملايين يورو ومن المتوقع رحيله عن صفوف الزعيم النصراوي خلال فترة الأنتقالات القادمة بعد تدني مستواه خلال الفترة الأخيرة.





عمر السومة الدولي السوري يقبع في المركز الخامس بقيمة سوقية مقدارها 8 ملايين يورو يوعد السومة احد أهم لاعبي الأهلي حيث حقق رفقتهم لقب هداف الدوري 3 مرات متتالية .





البيروفي أندريا كاريلو لاعب الهلال يحتل المركز السادس بقمية 8 ملايين يورو ويعد أحد أهم اللاعبين الاجانب بالدوري السعودي حيث قدم إضافة رائعة لنادي الهلال وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق ببطولة دوري آبطال آسيا التي حققها الزعيم الموسم الماضي.





يحتل المركز السابع لاعب فريق الأتفاق الدولي التونسي نعيم سليتي بقيمة تسويقية قدرها 7.3 مليون يورو .









البرازيلي لوكاس ليما لاعب أهلي جدة يحتل المركز الثامن بقيمة تسويقية 7 ملايين يورو .





يحتل الجوليادور النصراوي عبد الرزاق حمد الله المركز التاسع برصيد 6.5 مليون يورو وهو الذي ساهم بشكل كبير بتتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي بعد أن سجل 34 هدفا وهو رقم قياسي لم يتكرر من قبل .





اما عن االمركز العاشر يحتله الألماني لاعب نادي الأهلي ماركو مارين بــ 6 ملايين يورو.

يمتاز الدوري السعودي بأنه دائما ما يكون مغناطيس جاذبا للنجوم، فهو الدوري الأكثر إثارة عربيًا خلال السنوات الأخيرة، لما يتوافر فيه من إدارات أندية على مستوى عال تستطيع استقطاب لاعبين عالميين إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير والنقل التلفزيوني الممتاز وهي العوامل التي تؤدى إلى إنجاح أي بطولة.