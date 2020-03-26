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محافظات

لمواجهة كورونا..نقل العيادات الخارجية إلى المراكز الطبية والوحدات الصحية بالشرقية

الخميس 26/مارس/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه نظرًا للإجراءات الوقائية التي تتخذها القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة ، وبناء علي توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ،فقد شهدت اليوم المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة إنتشار العيادات الخارجية بها بعد نقل الخدمة الطبية من جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات ، وبعد غلقها وتطهيرها ، وذلك لمنع التكدس والتجمعات ومنع إنتشار العدوي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء بالتخصصات المختلفة ، وهيئة التمريض ، والصيادلة ، ومسئولي التذاكر ، بالتوجه إلي الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقديم خدمة العيادات الخارجية بها وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي ، مع صرف العلاج اللازم لكل تخصص علي تذكرة العيادة والتي يتراوح سعرها ما بين ٣ إلي ٥ جنيهات علي حسب توقيت الكشف الطبي .

كما وجه الدكتور هشام مسعود بوضع لوحات إرشادية بجميع المستشفيات موضح بها أماكن نقل العيادات ومواعيد العمل لكل تخصص من التخصصات الطبية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالعيادات الخارجية ، مناشدًا المواطنين بإتباع التعليمات الصحية والوقائية للحفاظ علي صحتهم.
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