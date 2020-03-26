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مصطفى بكري: منظمة الصحة العالمية أشادت بمصر فى تعاملها مع كورونا للمرة الثالثة

الخميس 26/مارس/2020 - 07:48 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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البهي عمرو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منظمة الصحة العالمية تشيد باجراءات مصر للتعامل مع فيروس كورونا للمرة الثالثة.


وأضاف  بكري، خلال تقديمه برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى أزمة التعامل التعامل مع كورونا.


وأشار  إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تسير على تعليمات منظمة الصحة العالمية، وهناك تحركات قوية فى كل مكان وأن الوزارة توفر احتياجات المستشفيات.


وقدم، الشكر لوزيرة الصحة على المجهود الذى يتم، وكشف بكري أن هناك مؤسسات كثيرة تعمل من أجل التخفيف على المواطنين.


ولفت  إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، وكشف أن الدولة لديها القدرة فى عزل مناطق عن بعضها.


وكشف مصطفى بكري أن الصين قامت بعزل بعض المناطق عن بعضها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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