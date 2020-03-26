المتحدة: البرامج الحوارية تعمل طوال أيام الأسبوع

قال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن برامج مساء dmc وكل يوم على قناة ON ومن مصر على CBC والحياة اليوم على قناة الحياة ستعمل طوال ايام الأسبوع فى مواعيدها المعتادة، وذلك أثناء أيام فرض حظر انتقال المواطنين.
جاء ذلك وفق الييان، بناء على قرار تامر مرسى رئيس مجموعة المتحدة و ذلك اهتماما بعرض مزيد من المحتوى الهادف الذي يهم المشاهدين خلال الظروف الراهنة الاستثنائية التي يمر بها العالم.
كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت عرض لقاء الجمعة مع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع الصلاة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على ارواح المصريين من انتشار فيروس كورونا، ويتحدث عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.
كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.