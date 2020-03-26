تعرف على تفاصيل "دفعة محمد صلاح" لـ مصطفى خاطر

انتهى الفنان مصطفى خاطر من تسجيل في مسلسل إذاعي يحمل اسم "دفعة محمد صلاح علي راديو النيل، ويشارك به في موسم رمضان ٢٠٢٠.





العمل من بطولة مصطفي خاطر ومي كساب وإنعام سالوسه وعبد الله مشرف وسامي مغاوري ويحي محمود وفتحي سعد ومحمود عامر

تاليف وسيناريو وحوار عمر طاهر وإخراج خالد الشوربجي في أولى تجاربه الإذاعية.





المسلسل من إنتاج شركة نايتس للمنتج المعتز بالله محمد وإشراف عام سلام الزغبي..مخرج منفذ أحمد صبري موسيقي وألحان محمد راجح مهندس صوت محمد فتحي ومنتج فني وليد تمام.





تدور أحداث المسلسل حول كابتن حلمي الذي كان زميلا للعالمي محمد صلاح في فريق الناشئين في مصر و كان منافسا له .. لكن استقر به الحال في فريق درجة ثانية.



