AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهالي عين شمس يلتزمون بقرار حظر التجول.. صور

الخميس 26/مارس/2020 - 09:30 م
رنا أشرف_عدسة:احمد بيسو- أبانوب نبيل
التزم أهالى منطقة عين شمس بقرارات الحكومة في الساعات الأولى لبدء حظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اتباعا لقرارات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حفاظا على أرواح المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

رصدت عدسة صدى البلد التزام المواطنين بحظر التجول. 

ويستمر حظر التجول حتى ٦ صباحا يوميا ،وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا ، ولحماية المواطنين من أية أخطار قد يتعرضون لها.

وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وتصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سجن وأشغال شاقة وغرامة.. عقوبات صارمة فى انتظار مخالفى حظر التجوال

بسبب كورونا.. عقوبات رادعة لمخالفي قرارات غلق المحال والمقاهي والمطاعم

حتى لا تتفاقم الأزمة.. رئيس دفاع البرلمان: قرار حظر التجول لصالح المجتمع

صحة البرلمان: مصر من أول الدول التى اتخذت إجراءات احترازية مسبقة.. والحظر لصالح المواطن

التزام المواطنين بقرار حظر التجول وشوارع القاهرة خالية من المارة..شاهد

هدوء في شوارع فيصل في أول أيام تطبيق حظر التجول.. وسط تكثيف أمني

ترشيحاتنا

رغم أنف كورونا.. الكاف يزف بشري لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريفيا

قصيها فورا.. الأظافر الطويلة أسرع وسيلة لانتشار فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. جمال شعبان يكشف خطورة الصيام في شهر شعبان

مصابة بـ كورونا تودع عائلتها عبر الهاتف بعد تدهور حالتها الصحية

صلاح عبد الله يطالب نجيب ساويرس بتصحيح خطأ وقع فيه

علاوة خاصة وحافز إضافي.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول

قصيها فورا.. الأظافر الطويلة أسرع وسيلة لانتشار فيروس كورونا

بسبب الأمير تشارلز.. حقيقة إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا