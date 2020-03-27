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اقتصاد

رقم مذهل في البطالة.. فيروس كورونا يصدم الولايات المتحدة

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:00 ص
فيروس كورونا يصدم
فيروس كورونا يصدم الولايات المتحدة
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وكالات
أظهرت أرقام وزارة العمل الأمريكية أن عدد مطالبات البطالة الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 3 ملايين، متفوقا على الرقم القياسي السابق البالغ نجو 700 ألف في أكتوبر عام 1982، مدفوعة على ما يبدو بإغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد الأمريكي بسبب وباء "كوفيد-19".

إذ وفقا لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد مطالبات البطالة الجديدة المقدمة من الأفراد، الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة، إلى 3.28 ملايين مطالبة، وبحسب وزارة العمل، كان عدد مطالبات الأسبوع السابق له قد بلغ 281 ألف مطالبة، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

ويعد هذا الرقم الأعلى الذي يتم الإبلاغ عنه على الإطلاق متفوقا على الرقم القياسي السابق البالغ 695 ألف مطالبة تم تقديمها في الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر عام 1982.

يقدم هذا الإصدار أول لمحة رسمية عن الانكماش الاقتصادي الشديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، فيما تغلق الشركات الأعمال وتتحرك الولايات في مختلف أنحاء الدولة نحو منع الناس من التجمع في حشود في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة طغى العمال المسرحون من وظائفهم على إدارات العمل بالولايات مع اتساع مطالبات إعانات البطالة.

ففي مدينة نيويورك على سبيل المثال، التي تمثل الآن ما يقرب من 5% من إجمالي حالات الإصابة العالمية بمرض كوفيد-19 كانت هناك زيادة بنسبة 1000 في المئة في المطالبات، ويشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغطت، قبل إصدار وزارة العمل تقريرها، لمنع الولايات من الكشف والإعلان عن الأرقام اليومية المتعلقة بأزمة البطالة المتزايدة.

وبالفعل توقفت ولايتا أوهايو وكارولينا الجنوبية عن إصدار أرقام يومية بعد تلقي مذكرة من وزارة العمل جاء فيها "تتم مراقبة البيانات من هذه التقارير عن كثب من قبل صانعي السياسات والأسواق المالية لتحديد الإجراءات المناسبة في ضوء الظروف الاقتصادية سريعة التغير، على هذا النحو يجب أن تظل البيانات محظورة حتى يتم إصدار تقرير المطالبات الوطنية الخميس التالي الساعة 8:30 صباحا".
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