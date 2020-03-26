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محافظات

شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال

الخميس 26/مارس/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
استمر خلو الشوارع من المارة والسيارات والمركبات بمدن ومراكز محافظة بني سويف المختلفة، مساء اليوم الخميس،  وساد  الهدوء والسكون أرجاء المدينة  بني سويف  العاصمة  ، تزامنا مع تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بحظر التجوال في إطار مجابهة الحكومة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للحفاظ على المواطنين وسلامتهم.

"فالكل فى بيته" عبارة جسدت حال  المواطنين  في مختلف شوارع محافظة بني سويف منذ بدء سريان قرار حظر حركة المواطنين السابعة مساء. 

وأحكمت الأجهزة الأمنية ببني سويف  لليوم الثاني على التوالي من قبضتها على جميع شوارع المحافظة  خاصة الميادين الرئيسية بمراكز المحافظة السبع .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ القانون على الجميع ولضمان استمرار قرار حظر التجوال حتى السادسة صباحا، كما التزمت أيضا المحال التجارية والمولات والهيئات والمصالح التي يشملها القرار بموعد الحظر والإغلاق منذ الخامسة من مساء اليوم.

شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال
شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال
شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال
شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال
شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال
شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال
شاهد.. كيف أصبحت شوارع بني سويف في اليوم الثاني لحظر التجوال
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