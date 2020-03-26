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فن

طرح فيلم "دعاء.. عزيزة" عبر الإنترنت دعما لـ خليك فى البيت.. شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
طرح المخرج والمنتج سعد هنداوي فيلمه "دعاء .. عزيزة" عبر الإنترنت دعما منه لمبادرة خليك فى البيت الذى تتبماها العديد من المؤسسات حرصا على السلامة العامة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


الفيلم من إنتاج 2012 الذي شهد مهرجان دبي السينمائي عرضه العالمي الأول.

لينك المشاهدة: https://vimeo.com/67226318?fbclid=IwAR1pfxMkBUAUiH8dkHa96M1OnX_G8Wj5xK22mt2N2rtCq7I_3v11699_dV0


وعرض الفيلم في عدة مهرجانات وحاز على جائزة النيل الكبري لأفضل فيلم وثائقي طويل من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عام 2014.


كما حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم وثائقي من مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط عام 2014.

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