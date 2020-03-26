طرح فيلم "دعاء.. عزيزة" عبر الإنترنت دعما لـ خليك فى البيت.. شاهد

طرح المخرج والمنتج سعد هنداوي فيلمه " دعاء .. عزيزة " عبر الإنترنت دعما منه لمبادرة خليك فى البيت الذى تتبماها العديد من المؤسسات حرصا على السلامة العامة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





الفيلم من إنتاج 2012 الذي شهد مهرجان دبي السينمائي عرضه العالمي الأول.



