أستاذ اجتماع توجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات...عميد تمريض عين شمس: طاقمنا جندي مجهول في مواجهة كورونا ..تفاصيل

ملتزمون بقرارات المجلس الاعلى للجامعات بشأن درجات الميدتيرم

_عميد تمريض عين شمس:

طاقم التمريض الجندي المجهول في مواجهة كورونا ..تفاصيل

_ابتعدوا عن الشائعات.. أستاذ اجتماع توجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه السبت الماضي، قرر أن يكون آخر يوم في العام الدراسي الحالي 30 مايو المقبل وإلغاء امتحانات الميدتيرم وضم درجاتها إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي، على أن تكون امتحانات الدراسات العليا حسب ما تحدده كل كلية، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه السبت الماضي، قرر أن يكون آخر يوم في العام الدراسي الحالي 30 مايو المقبل وإلغاء امتحانات الميدتيرم وضم درجاتها إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي، على أن تكون امتحانات الدراسات العليا حسب ما تحدده كل كلية، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عميد زراعة ، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الطلاب يتلقون تعليما عن بعد من خلال أرقام الواتس أب ومن الموقع الرسمي للكلية والتواصل مع الأساتذة في محاضرات بكشل يومي ومستمر، ومنوها ايضا ما يتم مع طلاب الدراسات العليا وما ينطبق علي الطلاب ينطبق علي طلاب الدرسات العليا.

وأضاف عميد زراعة ، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الطلاب يتلقون تعليما عن بعد من خلال أرقام الواتس أب ومن الموقع الرسمي للكلية والتواصل مع الأساتذة في محاضرات بكشل يومي ومستمر، ومنوها ايضا ما يتم مع طلاب الدراسات العليا وما ينطبق علي الطلاب ينطبق علي طلاب الدرسات العليا.

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية ملتزمة بجميع قرارت المجلس الاعلي بشأن درجات الميدتيرم وهي ان تضاف إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية ملتزمة بجميع قرارت المجلس الاعلي بشأن درجات الميدتيرم وهي ان تضاف إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق آخر تقوم طواقم التمريض بعمل كبير ضد فيروس كورونا ومع ظهور مؤشرات ايجابية ضد الفيروس لابد من اظهار مهام طاقم التمريض في هذه المواجة الشرسة من الفيروس تحدثت صدي البلد مع عميد كلية تمريض جامعة عين شمس لاظهار ما يقوم بيه طاقم التمريض .





فيما قالت الدكتورة سحر موسي عميد كلية تمريض جامعة عين شمس أن التمريض المصري على قدر المسؤولية، لافتة إلى أن لديه تجارب كثيرة في الأزمات وتعدي الصعاب ومؤهل دائما ويملك قدرات كثيرة منها الوقاية والاجرءات الاحترازية ونشر الوعي بين المرضي .





وأضافت موسي خلال تصريحاتها ل صدي البدل ان طاقم التمريض يبذل أقصى ما يمكنهم تقديمه، فعملوا على مدار الساعة واللحظة،منذ دخول المريض المصاب او يبدو عليه حالات الاصابة بالفيروس كورونا يتم التعامل معه بشكل احترافي وعزلة تماما وتطهير الامكان التي كان متواجد بيها في المستشفي ويقوم طاقم التمريض بسب العينة لتحليل pcrللمريض واخد جميع الاحتياطات اللازمة لمواجة الفيروس والحد من انتشاره من تطهير حتي يثبت سسلبية او ايجابية الفيروس عنده منوها بمجرد بمعرفة ان يحمل الفيروس يقوم طاقم التمريض بأجراء كافة العلاج اللازم من وضع جهاز تنفس صناعي وغيره تحت أشراف الطبيب .





وأشارت ان طواقم التمريض يعملون 14 يوما دون انقطاع وبشكل مستمر ومشرف،ولم يقتصر الممرضين علي الرعاية الصحية فقط؛ حيث يعتقد البعض أن دور الممرض أو الممرضة هو اتّباع الإرشادات التي يصفها الطبيب فقط وتطبيق وصفته الطبية، إلا أنهم يقدمون الدعم النفسي للمرضي وخاصة لكبار السن لحمايتهم من الاكتئاب واليأس؛ حيث إن الدعم النفسي هو أهم مرحلة للشفاء.





وأكدت عميد كلية تمريض إنهم يغامرن بأرواحهم وصحتهم في سبيل قضاء واجب مهني ووطني ويعيشون أصعب اللحظات في سبيل ذلك، بداية من استقبال المريض في قسم العزل وهو الجزء الأصعب، حيث إن تقبل المريض مسألة عزله يتفاوت من شخص لآخر.





وـوضحت ان الأطباء وأطقم تمريض فيروس كورونا في نوبات طويلة تمتد أياما وساعات طويلة في كل مرة على الخطوط الأمامية، لمواجهة ذلك الفيروس، كما يتولى الأطباء والتمريض والمسعفون عدة أدوار في ان واحد للتعامل مع العديد من المرضى، كما أبدى الآلاف من الأطباء استعدادهم للمشاركة في فرق الدعم الطبي محل زملائهم في أي وقت.





وبعد تعليق الدراسة أسبوعين مرة أخرى وتأجيل الامتحانات ومخاوف الطلاب من فيروس كورونا ومع حلول أبريل المقبل، يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحانات في ظل هذه الظروف من حظر تجوال ومنع الدروس الخصوصية وغلق المراكز التعلمية وتعليق الدراسة، ولم يستعدوا نفسيا لهذه الامتحانات.