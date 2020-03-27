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برلمان

التكهن بالقرار صعب.. 3 سيناريوهات تلجأ إليها الجامعات لتفادي إلغاء الترم الثاني

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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القسم السياسي

قال النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ساعات التعليم عالمية غير مرتبطة بكل دولة على حدا، لذلك لابد أن يخضع جميع الطلاب للترم الثاني من التعليم، مشيرا إلى إمكانية أن تؤجل الدولة الترم أو تعتمد على نتيجة الفصل الأول أو نظام ساعات معتمدة في الأزمات كما يحدث الآن.


وأوضح في تصريح لـ "صدى البلد"، أن كل ما يحدث الآن من اتخاذ قرارات ما هو إلا رؤية بسبب الظروف العالمية المحيطة بالدول وهو خطر وباء الكورونا، مؤكدا أن التكهن بالقرار صعب لكنها ليست اجابة نهائية لأي قرار وذلك لاختلاف رؤية كل مؤسسة تعليمية.


كما أكد أنه في حالة حدوث تأجيل للترم الثاني، يظل كل ترم منفصل عن الآخر في مجموع درجات كل طالب، موضحا أن في تلك الحالة تطبق دراسة الترم بذات النظام مكملا بعدد ساعات أو أداء امتحان قياس مستوى. 


وطالب النائب بتعاون كل الجهات لمساعدة الطلاب حتى لا تفنى مجهوداتهم وتركيز كل الطلبة والتزامهم بالمناهج كي يحصلوا على أعلى التقديرات ويتأكدوا أن الحكومة تعمل لصالحهم وللحفاظ على جهودهم.

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