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برلمان

لمواجهة كورونا.. برلماني يقترح تأجيل الترم الثاني بالجامعات للصيف

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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القسم السياسي

أكد النائب مصطفي كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ان الافضل للطلاب الآن في ظل أزمة فيروس كورونا، تأجيل الترم الثاني إلى الصيف لصعوبة إلغاؤه، مشددا على ضرورة البحث عن حلول اخري كي لا يفقد الطلاب مجهوداتهم ووقتهم.

 

وقال النائب ل "صدي البلد"، أنه يمكن للدولة إقامة امتحانات تحديد مستوى أو امتحانات شاملة فترة الدراسة، التي حصل عليها الطالب فقط، مع العلم ان تلك القرارات رؤية ولا تأكيد بتنفيذها حتي الآن، مؤكدا حرصه علي طلاب الجامعات الحكومية خاصة في ظل صعوبة تكاليف السنة الدراسية علي أهالي الطلاب.


وطالب النائب وزير التعليم العالي، بالنظر في تلك القرارات قبل تنفيذها مرة أخرى، والحرص على التزام الطلاب بالمحاضرات الالكترونية والاستفادة من وقت تعليق الدراسة في المراجعة علي الدروس.

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