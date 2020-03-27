مطالبا المواطنين بالاستجابة.. برلماني: حظر التجول يستهدف حماية الدولة والشعب

أشاد النائب أحمد امبابي لملوم، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، باستجابة المصريين لحظر التجول، الذي اعلنته الدولة المصرية من الساعة السابعة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال امبابي في تصريحات خاصة لصدى البلد، ان التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية تستهدف الحفاظ على حياة المصريين وتجنب انتشار فيروس كورونا " كوفيد ١٩ "، موجها الشكر لوزيرة الهجرة د. نبيلة مكرم والحكومة بوجه عام بعد الجهود التي بذلوها لاستعادة المصريين العالقين بالخارج ممن أبدوا رغبتهم في العودة للوطن.