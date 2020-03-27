برلماني: أزمة كورونا أظهرت قوة الاقتصاد المصري

علق النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على بعض التقارير الصادرة التي تشيد بقوة الاقتصاد القومي، رغم أزمة كورونا، مؤكدا أنها تعبر عن السياسة النقدية السليمة التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الدولة اتخذت إجراءات عملت على تقوية الاقتصاد القومي، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، وهو ما ساعد مصر واقتصادها في الأزمة العالمية الحالية.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، مقلق للغاية، ولذلك على الدول اتخاذ التدابير اللازمة للخروج بأقل الخسائر من هذه الأزمة.

وأشار إلى أنه الاقتصاد القومي لا شك أنه سيتأثر مستقبلا، لكن ليس بالشكل الذي سيكون عليه في حال لم تكن هناك الإجراءات التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، قائلا: "لولا الإصلاحات الاقتصادية لكان الاقتصاد المصري في كارثة بسبب أزمة كورونا".

وثمن تقرير صادر عن شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH) حول الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من قوة الاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، موضحا تأثير إجراءات التيسير النقدي بأنه يعد محدودًا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مصر لديها مساحة جيدة للتيسير مع حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية لديها والتي تعمل كحاجز أمان للجنيه المصري ضد الهبوط.