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برلمان

اليوم.. المؤتمر يدشن حملة احنا معاك لدعم الدولة في مواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

أشاد حسام مرسي عضو حزب المؤتمر ، بالجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


واضاف مرسي خلال بيان له، أنه في إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة ودعمها لمواجهة فيروس كورنا تم تدشين حملة " احنا معاك "والتي تنطلق اولي فعالياتهم اليوم الجمعة من محافظة الشرقية .


واشار مرسي ان الحملة تتضمن عدة اهداف ابزرها مساعدة الفئات الأكثر تضررا من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، منوها بانه سوف يتم توزيع سلع عذائية لسد احتاجهم ، بجانب توعية اصحاب الاملاك بعدم تحصيل ايجارات المحلات والشقق خلال الشهر الحالي والمقبل خاصة في ظل الركود الاقتصادي .


واضاف مرسي  بان المبادرة ايضا تتضمن دعم الاطباء في مواجهة كورنا خاصة ما قدموه من مجهود ضخم في كافة القطاعات علي مستوي محافظة الجمهورية من اجل التصدي لفيروس كورنا .


واكد مرسي ان تكاتف الشعب المصري هو الطريق الوحيد لنجاة من هذا الفيروس القاتل لافتا ان هناك دول انهارت اقتصاديا وصحيا بسبب عدم التكاتف وتنفيذ الاجراءت التي اتخذتها حكوماتهم.


واختتم القيادي بحزب المؤتمر بان الدولة المصرية تراهن علي وعي الشعب المصري لافتا ان المؤاشرات الاولية في تنقيذ القرارات الاخيرة التي اصدرتها حكومة مدبولي مؤاشرات ايجابية .

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