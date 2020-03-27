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محافظات

كيفية الوقاية من كورونا.. صحة البحيرة تجيب.. خدمات

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وذلك من خلال توزيع العديد من البرشورات الخاصة بكيفية تطهير المنازل وارتداء الكمامات.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان على تكثيف حملات التوعية لوقاية المواطنين من فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تدريب مجموعات وفرق من الإدارة العامة  المتوطنة على كيفية رش وتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية.

وأشار إلى نشر بوسترات على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان عن كيفية تطهير المنازل ضد فيروس كورونا" كوفيد19" وأرقام تليفونات الخط الساخن لاتصال المواطنين عليها عند الشعور باى اعراض"١٠٥-١٥٣٣٥".

وأوضح وكيل صحة البحيرة أنه تم توعية مقدمى الرعاية الصحية بكيفية حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم توزيع بوسترات توعية عليهم وتعليقها بالمديرية.

لافتا إلى توعية المواطنين كيف يحموا أنفسهم من عدوى فيروس كورونا المستجد وكيفية ارتداء الماسك واستخدامه ونوعه والتخلص منه وذلك من خلال توزيع بوسترات بالمصالح الحكومية والإدارات الصحية لتوزيعها على المواطنين  بالإضافة إلى نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والمديرية.
كيفية الوقاية من كورونا.. صحة البحيرة تجيب.. خدمات
كيفية الوقاية من كورونا.. صحة البحيرة تجيب.. خدمات
كيفية الوقاية من كورونا.. صحة البحيرة تجيب.. خدمات
كيفية الوقاية من كورونا.. صحة البحيرة تجيب.. خدمات
كيفية الوقاية من كورونا.. صحة البحيرة تجيب.. خدمات
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