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ثقافة

واجه كورونا واتثقف في البيت.. رحلات بن بطوطة متاح مجانا أونلاين

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أتاحت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ مساء اليوم الأربعاء؛ 7 عناوين جديدة من إصدارات الهيئة؛ ضمن الكتب المتاحة للإطلاع على قسم “المكتبة الرقمية” على موقع “المعرض” www.gebookfair.com 

وبحسب الدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة، تضم المكتبة الرقمية اليوم عناوين مهمة من التراث الحضاري أبرزها  “رحلة ابن بطوطة،  وغيرها من الكتب المهمة التى أتيحت خلال الساعات القليلة الماضية، ضمن مبادرة وزارة الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك” التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لمساعدة المواطنين فى قضاء اوقاتهم داخل المنزل تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء للحد من فيروس كورونا .

يعد ابن بطوطة من أشهر الرحالة المسلمين، وقام بثلاث رحلات جاب خلالها معظم أجزاء العالم المعروف في زمانه مستغرقا حوالى تسع وعشرين سنة، مدونا فى أسفاره مشاهدات شاملة شديدة الندرة التقى خلالها ببعض السلاطين ووقف على قيام بعض الدول وأظهر انطباعاته عن ثراء وقوة اقتصاد بعض المدن والأحوال الزراعية والتجارية والصناعية والفكرية والدينية.

كما وقف ابن بطوطة فى رحلاته على الغرائب والعجائب التى استغربها وربما استنكرها البعض لفرط غرابتها، ويعرض الكتاب تدوين ابن بطوط لرحلاته ببلاد المغرب ، ومصر وبلاد الشام ، وبلاد الحجاز ، واليمن ، وبلاد فارس ، وآسيا الصغرى، وغيرها من بلاد العالم التى زارها ابن بطوطة فى رحلاته.

كما تتيح الهيئة مجلاتها وإصداراتها تباعا لجمهور الثقافة خلال الفترة المقبلة.
كانت وزارة الثقافة أعلنت منذ بداية الازمة عن تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التى تشمل تجمعات جماهيرية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

قررت وزارة الثقافة فى بيان رسمى  تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين. 

وأكدت وزارة الثقافة فى بيانها، أن هذا الإجراء هو إجراء احترازي وقائي، وذلك حتى إشعار آخر.
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