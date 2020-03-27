للمصححين في الامتحانات .. القصة الكاملة لتجهيز مدارس الدقهلية بالأسرة

تداولت صفحات التواصل الاجتماعى منشورا لتعليم الدقهلية ذكر في انه تم اتخاذ قرارات بتفعيل غرف العمليات بكل اداره وكذلك تجهيز الاستراحات بكافة الاستعدادات الممكنة لحجر مصابي كورونا . الممكنة





وذكرت صفحات التواصل أنه تم تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعه علي مستوى المحافظة حال وجود أزمة لا قدر الله وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.

فيما أوضح تعليم الدقهلية إنه تم تجهيز ٤٣ استراحة بجميع الإدارات التعليمية للمصححين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية وتوفير كل سبل الإعاشة وتطهيرها وتعقيمها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



