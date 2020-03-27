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محافظات

للمصححين في الامتحانات .. القصة الكاملة لتجهيز مدارس الدقهلية بالأسرة

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:01 ص
القصة الكاملة لتجهيز
القصة الكاملة لتجهيز مدارس الدقهليه بالأسرة
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تداولت صفحات التواصل الاجتماعى منشورا لتعليم الدقهلية ذكر في انه تم اتخاذ قرارات بتفعيل غرف العمليات بكل اداره وكذلك تجهيز الاستراحات بكافة الاستعدادات الممكنة لحجر مصابي كورونا .

وذكرت صفحات التواصل أنه تم تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعه علي مستوى المحافظة حال وجود أزمة لا قدر الله وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة. 
 
فيما أوضح تعليم الدقهلية إنه تم تجهيز ٤٣ استراحة بجميع الإدارات التعليمية للمصححين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية وتوفير كل سبل الإعاشة وتطهيرها وتعقيمها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

للمصححين في الامتحانات .. القصة الكاملة لتجهيز مدارس الدقهلية بالأسرة
للمصححين في الامتحانات .. القصة الكاملة لتجهيز مدارس الدقهلية بالأسرة
للمصححين في الامتحانات .. القصة الكاملة لتجهيز مدارس الدقهلية بالأسرة
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