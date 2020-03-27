خليك في بيتك وإحنا هنجيلك مجانا.. الدمايطة يحاربون كورونا على طريقتهم الخاصة

المبادرة تهدف إلى توفير كافة سبل الراحة للمواطنين من ابناء القرية للجلوس بالمنازل خوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ولتنفيذ القرارات الخاصة بحظر التجول مساء وكذلك تقليل الخروج من المنزل نهارا الى في حالة الضرورة القصوى.





فالمبادرة تقوم على أن مجموعة من الشباب من أبناء القرية ،قاموا بشراء كافة احتياجات ابناء القرية خاصة من المسنين وكبار السن،من السلع الغذائية كاللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وبيعها بنظام خدمة الديليفري وتوصيلها للمنازل عن طريق مجموعه من الشباب المتطوعين حرسا على صحة كبار السن من انتشار فيروس الكورونا المستجد بين المواطنين خاصة كبار السن.





وأكد الشباب القائمون على المبادرة بأنهم قام بالنشر عبر جروبات الفيس بوك ومكبرات الصوت بالقرية يحذروا المواطنين من الخروج من المنازل والالتزام بقرار الحظر وانهم سيقون بتوصيل كافة الطلبات والاحتياجات لأهالى بمنازلهم وسيتم بيع اللحوم والايماك والخضروات والفاكهة بسعر الجملة ولهذا للحد من جشع بعض التجار وخدمة التوصيل للمنزل ستكون ديليفري ومجانية وايضا قضاء حاجة جميع الاهالى من كبار السن ممن يصعب خروجهم من المنازل.