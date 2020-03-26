الأشعة تحدد موعد عودة نصرة عيد لـ«سيدات اليد بالأهلي»

أكدت نصرة عيد عبدالملك، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، أنها مستمرة في خوض البرنامج التأهيلي المكثف داخل المنزل، تحسبًا لعودة النشاط واستئناف المباريات مرة أخرى.





وأضافت نصرة أنها سوف تجري أشعة جديدة خلال أسبوعين، للاطمئنان على حالتها وتحديد موعد العودة من الإصابة، التي تعاني منها بكسر في أحد أصابع اليد خلال الفترة الماضية.



