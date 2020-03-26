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أخبار البلد

مشهد نادر.. محطة مصر وميدان رمسيس في ثاني أيام حظر التجول.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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رنا أشرفف_ عدسة: كيرلس صلاح- احمد رمضان
دائما ما كانت محطة مصر وميدان رمسيس من أكثر الأماكن الحيوية فى مصر بين مسافرين راحلين إلى محافظات أخرى وعائدين إلى القاهرة ولطالما امتلأ ميدان رمسيس لقربه من منطقة وسط البلد وهى أيضا من أكثر الأماكن الحيوية ولوجود موقف حافلات السفر بالقرب من الميدان فكل هذا يجعله من أكثر الأماكن تكدسا بالمواطنين.

لأول مرة نرى الميدان فارغا، وتوقفت فيه الضوضاء والقطارات بمحطة مصر فى مشهد لا نراه كثيرا بسبب فرض حظر التجول الذى أقره مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمنع تفشى فيروس كورونا وللحفاظ على حياة المواطنين.. ونرصد من خلال عدسة صدى البلد فيديو للمحطة والميدان فى ظل الحظر.

وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه و تصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.
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