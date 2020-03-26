بعد 3 سنوات.. استفاقة المغربي عبد الحق نوري نجم أياكس من الغيبوبة





وكان لاعب نادي أياكس أمستردام الشاب سقط في لقاء ودي أمام فيردر بريمن الألماني ليدخل في غيبوبة طويلة الأمد .





وكان أحمد النوري شقيق عبد الحق أعلن في احد البرامج الهولندية أنه قد استفاق وعاد إلى المنزل وبدأ في الأكل والتواصل مع الآخرين وإدارك انهم حوله حاليا متمنيين من الله أن يعود إلى كامل صحته.





يذكر أن النوري كان أحد المواهب المبشرة بشكل كبير في الكرة الهولندية وهو مواليد عام 1997 ويحمل الجنسية المغربية و الهولندية ومثل منتخبات الناشئين للطواحين في عدة محافل دولية.

أعلن منذ قليل استيقاظ لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي عبد الحق النوري من غيبوبة استمرت لما يقارب من عامين ونصف العام.