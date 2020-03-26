تدريبات منزلية للاعبات الكرة الطائرة بالأهلي

أكد حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات النادي الأهلي للكرة الطائرة، أن الفريق يخوض تدريبات منزلية خلال الفترة الحالية، تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت.
وشدد المدير الفني للفريق على أنه يتلقى تقارير يومية من اللاعبات عن أداء التدريبات والبرنامج الغذائي، من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة التي وصلن إليها قبل فترة التوقف الحالية.
وأشار الصافي إلى أن اللاعبات يواجهن معوقات في أداء التدريبات، بسبب عدم توافر الأدوات اللازمة، فيما أشاد بحرص الجميع على أداء هذه التدريبات، في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص موعد استئناف المسابقات والتدريبات.